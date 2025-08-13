Ричмонд
«Как в сказке»: Маргарита Симоньян назвала лучший город на Земле

Симоньян: Москва — лучший город Земли.

Источник: Комсомольская правда

Лучшим городом на Земле является Москва. Такое мнение высказала главред международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Она перечислила ряд факторов, которые позволяют сделать такой вывод. В частности, российская столица является удобным, чистым и безопасным городом, подчеркнула Симоньян в интервью изданию «Аргументы и Факты».

«Москва — лучший город Земли. Ни один объективный человек с этим не поспорит. Удобство, чистота, безопасность, красота, люди, возможности — такого нет нигде. Выходишь на улицу — и как в сказке находишься: настолько всё красиво, чисто, обустроено, удобно для горожан», — сказала она.

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин информировал, что Москва стала вторым городом мира по экономике.

Также сообщалось, что Москва вошла в топ самых экологически чистых регионов страны.

Напомним, производительность труда в Москве последние пять лет росла в среднем на 4,1% в год. Этот показатель примерно втрое выше, чем в среднем по мировой экономике, для которой он составляет примерно +1,4% в год.

