Общественники предложили дать регионам право регулировать оборот вейпов

«Мы предлагаем взвешенный подход: дать регионам возможность апробировать разные форматы ограничений — от полного запрета до точечных регулирующих мер. Многие регионы обращаются с такой просьбой: Нижегородская область, Вологодская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и другие. Это позволит собрать практические данные и определить, какие решения наиболее эффективны в борьбе с вейпингом, особенно среди молодежи. Полученный опыт можно будет масштабировать на федеральном уровне», — пояснила РИА Новости Лещинская.