Налоги на вклады в 2025 году: как рассчитать налог и можно ли его не платить

С 2023 года налог на проценты по вкладам стал постоянной нормой, закреплённой в Налоговом кодексе РФ. Эта мера была введена для повышения прозрачности финансовых операций и усиления контроля над движением денежных средств. Правила налогообложения при этом были стандартизированы и едины для всех банковских учреждений — как коммерческих, так и государственных. Это означало, что вне зависимости от того, где был открыт вклад, требования по уплате налога оставались одинаковыми. Банки обязаны предоставлять налоговой службе сведения о начисленных процентах, а налогоплательщики самостоятельно рассчитывают и уплачивают налог, если их доходы превышают установленный лимит.