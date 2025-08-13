Ричмонд
CBS News: поезд с потенциально опасными грузами сошел с рельсов в Техасе

В Техасе потерпели крушение 35 вагонов и цистерн.

Источник: Комсомольская правда

В Техасе произошел сход поезда с рельсов. Как уточняется, в составе могли находиться потенциально опасные грузы. Об этом сообщил CBS News.

В материале сказано, что крушение потерпели около 35 вагонов и цистерн. Утечек в результате инцидента не обнаружено.

Информации о пострадавших и повреждениях не поступало. Причины схода поезда с рельсов пока не названы.

ЧП также произошло в Подмосковье. Как сообщили в местном МВД, жертвой аварии стала 21-летняя девушка на моноколесе. Она выехала на нем на автодорогу «МКАД — Дроздово — Беседы — МКАД». Девушка сошла со второстепенной дороги на главную, где попала под колеса грузового транспортного средства. Она скончалась на месте, рассказали в МВД.