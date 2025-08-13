В Союзе дачников раскрыли, когда прошлогодние закрутки превращаются в яд

Однако важно соблюдать не только сроки хранения, но и технологию приготовления. Особое внимание Чаплин советует уделить герметичности упаковки и условиям хранения. Банки должны стоять в прохладном, тёмном месте, а перед употреблением необходимо проверять их на вздутие крышек или помутнение рассола. Если есть малейшие сомнения в качестве продукта, лучше его выбросить.