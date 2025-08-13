Партия «Грузинская мечта» выпустила предвыборный ролик с кадрами Украины

Представители партии «Грузинская мечта» опубликовали предвыборный ролик. Среди цветных кадров достопримечательностей Тбилиси особенно выделились черно-белые видеофрагменты с разрушениями на Украине.
Так, правящая партия озаглавила ролик как «Мир Грузии — больше жизни Тбилиси». В 2024 году фракция опубликовала подобное видео, где также были представлены кадры Украины.
В ролике 2025 года в левой части показаны черно-белые фрагменты разрушений. С правой стороны выделяются цветные кадры с грузинскими объектами.
