Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Партия «Грузинская мечта» выпустила предвыборный ролик с кадрами Украины

«Грузинская мечта» опубликовала ролик с кадрами разрушений на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Представители партии «Грузинская мечта» опубликовали предвыборный ролик. Среди цветных кадров достопримечательностей Тбилиси особенно выделились черно-белые видеофрагменты с разрушениями на Украине.

Так, правящая партия озаглавила ролик как «Мир Грузии — больше жизни Тбилиси». В 2024 году фракция опубликовала подобное видео, где также были представлены кадры Украины.

В ролике 2025 года в левой части показаны черно-белые фрагменты разрушений. С правой стороны выделяются цветные кадры с грузинскими объектами.

В РФ между тем предложили снизить возраст вступления в политические партии. Его могут уменьшить на два года. По действующему законодательству, граждане России могут вступать в партии с 18 лет.