Легендарные роли, четыре брака и стрельба в реальной жизни: Владимиру Вдовиченкову — 54

В среду, 13 августа 2025 года, легендарному российскому актеру Владимиру Вдовиченкову исполняется 54 года. Звезда культовых проектов «Бригада» и «Бумер» прошел путь от матроса Северного флота до заслуженного артиста России, снявшись в более чем 80 фильмах и сериалах. Несмотря на брутальный образ, закрепившийся за ним после ролей криминальных авторитетов, актер сумел доказать свою разносторонность, а его личная жизнь не менее драматична, чем судьбы его персонажей. Подробнее в материале URA.RU.