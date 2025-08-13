Ричмонд
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на работу

В ночь на 13 августа в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты.

Источник: Комсомольская правда

Воздушная гавань Волгограда временно ограничена на работу. Меры ввели в 01:25 13 августа. Об этом оповестили в пресс-службе Росавиации.

Как уточняется, меры действуют для обеспечения безопасности пассажироперевозок. Полеты гражданских судов возобновят после снятия ограничений.

«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Утром 12 августа в международном аэропорту Казани возникли проблемы с отправлением и прибытием рейсов. Задержали ряд бортов. Причиной стало закрытие воздушной гавани. Аэропорт Казани ограничивали на работу из-за угрозы атаки БПЛА. Так, задержали рейсы Сочи — Казань, Казань — Санкт-Петербург — Казань, Махачкала — Казань, Казань — Минеральные Воды — Казань и другие.

