В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на работу

Воздушная гавань Волгограда временно ограничена на работу. Меры ввели в 01:25 13 августа. Об этом оповестили в пресс-службе Росавиации.
Как уточняется, меры действуют для обеспечения безопасности пассажироперевозок. Полеты гражданских судов возобновят после снятия ограничений.
«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Утром 12 августа в международном аэропорту Казани возникли проблемы с отправлением и прибытием рейсов. Задержали ряд бортов. Причиной стало закрытие воздушной гавани. Аэропорт Казани ограничивали на работу из-за угрозы атаки БПЛА. Так, задержали рейсы Сочи — Казань, Казань — Санкт-Петербург — Казань, Махачкала — Казань, Казань — Минеральные Воды — Казань и другие.