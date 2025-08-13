Кому в Казахстане дарят собак породы тазы

По данным «24kz», породу все чаще хотят приобрести иностранцы. Сегодня цена за щенка зависит от родословной и родителей, и стартует примерно от 100 тыс. тенге. Заводчиков в стране немного, а сама собака не для каждого.
Тазы работают еще по следу. Не только на зрение воспринимают. Они сами ищут свою добычу, вынюхивают и начинают погоню. Они бегают безустанно.
В питомнике клуба содержится около 30 тазы. Для их выращивания здесь созданы все условия: работают опытные заводчики, ветеринары, зоотехники и кинологи. За почти 20 лет клуб вырастил и передал новым владельцам больше 500 щенков. Причем не продал, а именно подарил — это принципиальная позиция его участников.
Со слов Болата Кунанбаева, собак дарят тем, у кого есть условия содержания. В их число входят те, у кого есть лошади, хозяйство, живут в ауле и охотятся с ними постоянно.
Для тазы все эти условия — жизненная необходимость. Если запереть ее в четырех стенах, она быстро потеряет форму и дух. Эти собаки рождены для движения, им нужен простор, охота, регулярные тренировки. Без этого можно потерять главное — уникальный генетический код, заложенный веками.