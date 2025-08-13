Кому в Казахстане дарят собак породы тазы

В питомнике клуба содержится около 30 тазы. Для их выращивания здесь созданы все условия: работают опытные заводчики, ветеринары, зоотехники и кинологи. За почти 20 лет клуб вырастил и передал новым владельцам больше 500 щенков. Причем не продал, а именно подарил — это принципиальная позиция его участников.