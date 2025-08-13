Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Волгограда закрыли небо

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

В аэропорту Волгограда ввели ограничения.

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения введены в целях повышения уровня безопасности полетов», — заявил Артем Кореняко в своем telegram-канале. По его словам, подобные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда действуют с 7 августа 2025 года, ранее аналогичные меры вводились в аэропортах Владикавказа и Грозного из-за угрозы атак беспилотников. Власти подчеркивают, что решение связано с обеспечением безопасности пассажиров и экипажей, однако подробности и сроки действия ограничений пока не раскрываются. Информация о возможных изменениях в расписании рейсов будет публиковаться по мере поступления новых данных.