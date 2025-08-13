В аэропорту Волгограда закрыли небо

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда действуют с 7 августа 2025 года, ранее аналогичные меры вводились в аэропортах Владикавказа и Грозного из-за угрозы атак беспилотников. Власти подчеркивают, что решение связано с обеспечением безопасности пассажиров и экипажей, однако подробности и сроки действия ограничений пока не раскрываются. Информация о возможных изменениях в расписании рейсов будет публиковаться по мере поступления новых данных.