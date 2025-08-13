В Британии состоялась акция протеста против визита Вэнса

Около 100 человек приняли участие в акции протеста против визита в Британию вице-президента Соединённых Штатов Джей Ди Вэнса, информирует The Guardian.
«Около ста человек, в основном женщины, вышли на мероприятие, организованное движение Stop Trump Coalition в парке в Чарлбери», — говорится в публикации.
Кроме того, в материале британского издания сказано, что участника акции протеста несли плакаты с призывами к Вэнсу вернуться в США. Протестующие раскритиковал его политику, а также позицию.
В настоящее время Вэнс находится в Британии с частным визитом. Он провёл встречу главой с британским министром иностранных дел Дэвидом Лэмми. Газета The Telegraph сообщала, что Вэнс вместе с семьёй в августе отправится с семьей на отдых в Британию.
Движение Stop Trump Coalition сформировано из пропалестинских активистов и противников президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.
Ранее сообщалось, что Вэнс добился значительных успехов в переговорах в Британии, направленных на завершение конфликта на Украине.