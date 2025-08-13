Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Британии состоялась акция протеста против визита Вэнса

Акцию протеста устроило движение, выступающее против Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Около 100 человек приняли участие в акции протеста против визита в Британию вице-президента Соединённых Штатов Джей Ди Вэнса, информирует The Guardian.

«Около ста человек, в основном женщины, вышли на мероприятие, организованное движение Stop Trump Coalition в парке в Чарлбери», — говорится в публикации.

Кроме того, в материале британского издания сказано, что участника акции протеста несли плакаты с призывами к Вэнсу вернуться в США. Протестующие раскритиковал его политику, а также позицию.

В настоящее время Вэнс находится в Британии с частным визитом. Он провёл встречу главой с британским министром иностранных дел Дэвидом Лэмми. Газета The Telegraph сообщала, что Вэнс вместе с семьёй в августе отправится с семьей на отдых в Британию.

Движение Stop Trump Coalition сформировано из пропалестинских активистов и противников президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Вэнс добился значительных успехов в переговорах в Британии, направленных на завершение конфликта на Украине.

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше