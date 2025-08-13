Вооружённые силы Украины атакуют беспилотниками Волгоградскую область

Жители Красноармейского района и Волгограда рассказали, что около часа ночи услышали звук пролетающего БПЛА, а затем серию из 5−7 мощных взрывов. Официальные источники пока не комментируют последствия атаки. В аэропорту Волгограда был введён план «Ковëр».
Ранее расчёты противовоздушной обороны за два часа сбили 26 украинских беспилотников над пятью регионами России. В воздушном пространстве Брянской области было перехвачено 12 беспилотников. Девять БПЛА сбили над территорией Курской области, три дрона уничтожили в небе над Белгородской областью. Ещё по одному беспилотнику сбили над Орловской и Воронежской областями.