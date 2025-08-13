Ричмонд
На Филиппинах найдены останки похищенной королевы красоты

На Филиппинах у побережья района Диит нашли останки бывшей королевы красоты. Об этом сообщило издание The Manila Times.

35-летняя Акен Аррадаса была похищена 31 июля в городе Ормок. Трое неизвестных в масках силой посадили ее в машину Toyota и увезли. Камеры видеонаблюдения позже зафиксировали, как автомобиль двигался в сторону города Таклобан.

Сестра пропавшей женщины обратилась в полицию только 4 августа. Она рассказала, что утром в день похищения Акен говорила с мужчиной по имени Пай-ап Дрилон, который проживал в том же районе.

Правоохранители считают нападение на женщину спланированным и ведут поиск подозреваемых в нескольких регионах страны, сказано в статье.

