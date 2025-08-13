На Филиппинах найдены останки похищенной королевы красоты

7 августа глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на личный контроль ход и расследование дела, возбужденного после похищения подростка в подмосковном Лыткарине. Трое мужчин прибыли на машине в город Лыткарино, где под надуманным предлогом посадили подростка в автомобиль и, угрожая применением насилия, потребовали от него передачи денег за освобождение.