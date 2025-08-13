Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 13 августа 2025

Погода в Иркутске 13 августа 2025 обещает переменную облачность, без существенных осадков. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем воздух прогреется до +21…+23 градусов, температура ночью +7…+9. Ветер юго-восточный, северо-восточный 3−8 м/с.
Погода в Иркутске 13 августа 2025.
— Переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, утром туманы, ветер юго-восточный, северо-восточный 4−9 м/с, порывы до 13 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
В Приангарье столбик термометра поднимется до +21…+26 градусов, если будет облачно, то до +15…+20. После захода солнца похолодает до +7…+12, при прояснении +1…+6. Вот что обещает погода в Иркутске 13 августа 2025.