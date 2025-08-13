В РФ в сентябре вступит в силу новый порядок определения средней зарплаты: что изменится

Он напомнил, что из числа изменений выделяется включение в определение среднего заработка денежных поощрений работника. Кроме того, расчет будет складываться и из премий. Помимо прочего, введут правило определения средней зарплаты для выплаты выходного пособия. Для этого средний дневной доход будут умножать на среднее число рабочих дней.