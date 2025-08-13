Ричмонд
В РФ в сентябре вступит в силу новый порядок определения средней зарплаты: что изменится

Депутат Нилов рассказал об изменении расчета среднего заработка россиян.

Источник: Комсомольская правда

В России с сентября изменится порядок расчета среднего заработка. Он содержит ряд плюсов для сотрудников. Об этом рассказал депутат Ярослав Нилов, пишет ТАСС.

Он напомнил, что из числа изменений выделяется включение в определение среднего заработка денежных поощрений работника. Кроме того, расчет будет складываться и из премий. Помимо прочего, введут правило определения средней зарплаты для выплаты выходного пособия. Для этого средний дневной доход будут умножать на среднее число рабочих дней.

«Для оплаты отпусков, предоставляемых в календарных днях, и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска средний заработок исчисляется путем деления суммы зарплаты, фактически начисленной за расчетный период, на 12 и на среднемесячное число календарных дней 29,3», — оповестил Ярослав Нилов.

Депутаты также поддержали идею восстановления пропущенной индексации пенсий. Это приведет к постепенному росту выплат.