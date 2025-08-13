Госдолг США впервые в истории превысил $37 млрд

Ранее сообщалось, что министр финансов Соединённых Штатов Скотт Бессент признал, что дефолт по госдолгу США может произойти уже во второй половине лета текущего года. Он уточнил, что у Вашингтона закончатся деньги для оплаты счетов по задолженности.