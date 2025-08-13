Госдолг США впервые в истории превысил $37 млрд

Госдолг Соединённых Штатов впервые в истории превысил отметку в 37 триллионов долларов, следует из базы данных Минфина США.
«$37,004,817,625,842.56», — говорится в таблице на сайте ведомства.
Данные актуальны на 11 августа текущего года. Напомним, госдолг США преодолел отметку в 36 триллионов долларов в ноябре 2024 года, в июле того же года он превысил показатель в 35 триллионов долларов.
Ранее сообщалось, что министр финансов Соединённых Штатов Скотт Бессент признал, что дефолт по госдолгу США может произойти уже во второй половине лета текущего года. Он уточнил, что у Вашингтона закончатся деньги для оплаты счетов по задолженности.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ситуация с госдолгом США вышла из-под контроля.