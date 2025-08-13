Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдолг США впервые в истории превысил $37 млрд

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ситуация с госдолгом США вышла из-под контроля.

Источник: Аргументы и факты

Госдолг Соединённых Штатов впервые в истории превысил отметку в 37 триллионов долларов, следует из базы данных Минфина США.

«$37,004,817,625,842.56», — говорится в таблице на сайте ведомства.

Данные актуальны на 11 августа текущего года. Напомним, госдолг США преодолел отметку в 36 триллионов долларов в ноябре 2024 года, в июле того же года он превысил показатель в 35 триллионов долларов.

Ранее сообщалось, что министр финансов Соединённых Штатов Скотт Бессент признал, что дефолт по госдолгу США может произойти уже во второй половине лета текущего года. Он уточнил, что у Вашингтона закончатся деньги для оплаты счетов по задолженности.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ситуация с госдолгом США вышла из-под контроля.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше