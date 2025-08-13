Обещают помочь с потенцией: Мошенники готовят новую атаку на россиян

Мошенники готовятся к атаке на кошельки россиян с использованием фейковых сайтов, мимикрирующих под бренд госпрограммы «Здоровая Россия». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на специалистов компании F6.
Сообщается, что обнаружено уже 143 подобных ресурса, часть из которых использует бренд «Здоровая Россия», а часть имитирует несуществующую онлайн-клинику, причём большая часть из них создана 4 августа 2025 года.
Предположительно, аферисты будут предлагать пользователям помощь в повышении потенции, избавления от морщин, лечении проблем с пищеварением и простатита, а также сдать «все виды анализов». Объектом атаки мошенников станут мужчины и женщины 35−75 лет. Эксперты предупреждают, что пользователю, который оставит свои данные на подобном сайте, будут пытаться навязать «консультации» и продать «лекарственные средства». Те, кто попадётся на уловку, могут подвергнуться повторной атаке под предлогом «компенсации за покупку».
Тем временем в России активизировались мошенники, которые обманывают пенсионеров, предлагая лекарства по якобы льготным ценам.
Как мошенники кололи больным физраствор вместо лекарств, читайте здесь на KP.RU.