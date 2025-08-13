Обещают помочь с потенцией: Мошенники готовят новую атаку на россиян

Предположительно, аферисты будут предлагать пользователям помощь в повышении потенции, избавления от морщин, лечении проблем с пищеварением и простатита, а также сдать «все виды анализов». Объектом атаки мошенников станут мужчины и женщины 35−75 лет. Эксперты предупреждают, что пользователю, который оставит свои данные на подобном сайте, будут пытаться навязать «консультации» и продать «лекарственные средства». Те, кто попадётся на уловку, могут подвергнуться повторной атаке под предлогом «компенсации за покупку».