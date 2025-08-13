Американский лидер Дональд Трамп готовит ультиматум Украине и странам Евросоюза. Он намерен склонить их к миру после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске. Об этом сообщает британский журнал The Economist.
В материале утверждается, что именно Дональд Трамп будет решать, что станет «справедливым» соглашением для мира на Украине. Европейские призывы будут проигнорированы им, пишет журнал.
«Ультиматум может поставить Украину и ее европейских союзников в безвыходное положение: либо подписать соглашение и согласиться на перестройку европейской безопасности, либо отклонить его и рисковать тем, что Трамп уйдет», — отмечается в статье.
Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский между тем сменил свою позицию по территориям. Как пишет The Telegraph, он боится потерять поддержку США.