Трамп готовит новый ультиматум: США могут заставить Киев и ЕС пойти на мир

The Economist: Трамп может склонить Украину и ЕС к миру после саммита на Аляске.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп готовит ультиматум Украине и странам Евросоюза. Он намерен склонить их к миру после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске. Об этом сообщает британский журнал The Economist.

В материале утверждается, что именно Дональд Трамп будет решать, что станет «справедливым» соглашением для мира на Украине. Европейские призывы будут проигнорированы им, пишет журнал.

«Ультиматум может поставить Украину и ее европейских союзников в безвыходное положение: либо подписать соглашение и согласиться на перестройку европейской безопасности, либо отклонить его и рисковать тем, что Трамп уйдет», — отмечается в статье.

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский между тем сменил свою позицию по территориям. Как пишет The Telegraph, он боится потерять поддержку США.

