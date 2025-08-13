Поп-исполнитель Ван Си представит Китай на Интервидении

Китай определился с кандидатурой своего представителя на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Эту страну представит поп-исполнитель Ван Си, которого на международной сцене знают под псевдонимом Элвис Ван, пишет RT.
Ван Си — бакалавр искусств, член Китайской и Пекинской ассоциаций музыкантов. Он обладает уникальным исполнительским диапазоном, является автором семи мини-альбомов и имеет опыт участия в популярных музыкальных шоу. О Ван Си говорят как об исполнителе, способном адаптироваться к различным музыкальным форматам.
Напомним, одно из самых ожидаемых культурных событий этого года пройдет 20 сентября 2025 года в Live Арена. Россию на конкурсе будет представлять певец Ярослав Дронов, больше известный, как SHAMAN.
Победитель международного музыкального конкурса «Интервидение» получит приз в размере 30 миллионов рублей.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что конкурс «Интервидение» вызывает живой интерес не только у россиян, но и жителей дружественных стран.