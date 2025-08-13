Магнитная буря 13 августа 2025 года: разъяренное Солнце продолжит геомагнитные атаки на Землю

По данным ученых, 10 августа 2025 года на Солнце зафиксировали две вспышки, самая мощная из которых, класса M1.7, произошла в 06:12 по Москве в активной области 4168. Вечером того же дня корональная дыра вызвала геомагнитные колебания, которые к настоящему моменту стихли, и показатели магнитосферы более 10 часов остаются в норме.