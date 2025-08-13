Магнитная буря 13 августа 2025 года: разъяренное Солнце продолжит геомагнитные атаки на Землю

В среду, 13 августа 2025 года, специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ ожидают стабильную геомагнитную обстановку, хотя возможны кратковременные колебания магнитного поля.
Солнечная активность в августе 2025 года.
По данным ученых, 10 августа 2025 года на Солнце зафиксировали две вспышки, самая мощная из которых, класса M1.7, произошла в 06:12 по Москве в активной области 4168. Вечером того же дня корональная дыра вызвала геомагнитные колебания, которые к настоящему моменту стихли, и показатели магнитосферы более 10 часов остаются в норме.
Тем не менее, влияние корональных дыр сохраняется, и до середины следующей недели возможны новые возмущения. После смещения активных солнечных участков к западному краю звезды их воздействие прекратится.
На 11 августа зарегистрировали три вспышки, самая значительная — уровня M1.7 — произошла в 01:51 и длилась 15 минут. Еще одна, уровня M1.3, была зафиксирована между 06:42 и 06:59. За последние сутки на Солнце отмечено 10 вспышек, самая сильная — M1.8 — длилась с 04:18 до 04:27 по Москве.
Прогноз на 13 августа 2025 года.
Специалисты прогнозируют, что в ближайшие сутки магнитное поле Земли останется стабильным, с индексом Kp на уровне 4 баллов, что соответствует слабым возмущениям. Это не представляет опасности для большинства людей и не угрожает работе навигационных систем, радиосвязи или энергосетей.
Вероятность заметной магнитной бури оценивается в 12%, умеренных возмущений — в 40%, а полного спокойствия магнитосферы — в 48%. Ученые заключают, что день пройдет без значительных изменений космической погоды, способных повлиять на повседневную жизнь или технические системы.