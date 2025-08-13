Регулирование соцсетей может войти в фокус внутренней политики России

«По доле использующих социальные сети более 5 часов в день выделяются девочки 14−17 лет, имеющие ОВЗ (36%). В этой же группе выше и доля положительных ответов на вопросы о пребывании в социальных сетях перед сном (70%) и сразу после пробуждения — почти 50%», — сообщается в исследовании.