Регулирование соцсетей может войти в фокус внутренней политики России

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Вопрос регулирования социальных сетей, как минимум в отношении использования детьми и подростками, может войти в фокус внутренней политики России в ближайшие годы, сообщается в исследовании Президентской академии (РАНХиГС), которое есть в распоряжении РИА Новости.
«Команда исследователей Президентской академии предполагает, что вопросы регулирования социальных сетей, как минимум в отношении использования детьми и подростками, войдут в фокус социальной политики уже в ближайшие годы», — говорится в исследовании.
По словам экспертов, уже сейчас необходимы информационные кампании для родителей о безопасном и ответственном использовании детьми социальных сетей и платформ для просмотра видео.
«Информирование не только о рисках, связанных с содержанием контента, но и с зависимостью от социальных сетей и экранного времени должно включаться в эти кампании», — уточняется в исследовании.
Согласно результатам социального опроса, результаты которого приводятся в исследовании, участие в котором приняли свыше 82 тысяч подростков, большинство детей используют соцсети ежедневно, значимый скачок доли ежедневного использования происходит при переходе из возрастной группы 10−13 лет в группу 14−17 лет.
«По доле использующих социальные сети более 5 часов в день выделяются девочки 14−17 лет, имеющие ОВЗ (36%). В этой же группе выше и доля положительных ответов на вопросы о пребывании в социальных сетях перед сном (70%) и сразу после пробуждения — почти 50%», — сообщается в исследовании.
По словам ведущего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования Президентской академии Аллы Макаренцевой, те, кто пользуется социальными сетями чаще прочих, более подвержены развитию негативных состояний здоровья.
«В том числе тревожности, депрессии, недовольству образом тела и расстройству пищевого поведения, есть свидетельства связи с ожирением», — заключила эксперт, слова которой приводятся в исследовании.