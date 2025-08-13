Жители Иркутской области смогут увидеть метеорный поток в ночь на 14 августа

12 августа 2025 года достиг своего максимума один из самых известных метеорных потоков — Персеиды. Как сообщает председатель Иркутского регионального астрономического общества Павел Никифоров, этот поток действует ежегодно в течение длительного времени, хотя и не является рекордсменом по количеству «падающих звезд».
— По прогнозам, в этом году можно ожидать от 30 до 50 метеоров в час, однако на практике чаще фиксируют 20−30 вспышек. Тем не менее, Персеиды известны яркими метеорами: так, в ночь с 7 на 8 августа жители Иркутской области и Бурятии наблюдали крупный болид, — пишет в сети Никифоров.
Наблюдения за потоком продолжатся в ночь с 13 на 14 августа. Энтузиасты поделятся результатами подсчетов, и все желающие могут присоединиться к мониторингу. Кстати, самым обильным за последние годы оказался метеорный поток Геминиды — в декабре однажды зафиксировали 184 метеора в час.
