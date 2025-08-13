Жители Иркутской области смогут увидеть метеорный поток в ночь на 14 августа

— По прогнозам, в этом году можно ожидать от 30 до 50 метеоров в час, однако на практике чаще фиксируют 20−30 вспышек. Тем не менее, Персеиды известны яркими метеорами: так, в ночь с 7 на 8 августа жители Иркутской области и Бурятии наблюдали крупный болид, — пишет в сети Никифоров.