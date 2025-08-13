Запретить заглушки и покрасить: МВД предложило законодательно закрепить стандарты для ремня безопасности

В России могут законодательно закрепить ряд стандартов для автомобильных ремней безопасности. Предлагается утвердить определенную расцветку для ремней безопасности, а также запретить заглушки к ним.
«Предлагаем законодательно закрепить обязательное применение специальной расцветки ремня безопасности в требованиях технического регламента “О безопасности колесных транспортных средств”, а также запретить продажу или распространение заглушек для ремней безопасности», — цитирует ТАСС информационно-аналитический обзор МВД.
В ведомстве предложили использовать ремни контрастной расцветки, кроме того, оснащать их световозвращающими элементами, чтобы видеофиксаторы и сотрудники полиции могли определять их наличие или отсутствие в любое время суток.
