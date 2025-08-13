Ричмонд
Запретить заглушки и покрасить: МВД предложило законодательно закрепить стандарты для ремня безопасности

В МВД хотят запретить заглушки для ремня безопасности.

Источник: Комсомольская правда

В России могут законодательно закрепить ряд стандартов для автомобильных ремней безопасности. Предлагается утвердить определенную расцветку для ремней безопасности, а также запретить заглушки к ним.

«Предлагаем законодательно закрепить обязательное применение специальной расцветки ремня безопасности в требованиях технического регламента “О безопасности колесных транспортных средств”, а также запретить продажу или распространение заглушек для ремней безопасности», — цитирует ТАСС информационно-аналитический обзор МВД.

В ведомстве предложили использовать ремни контрастной расцветки, кроме того, оснащать их световозвращающими элементами, чтобы видеофиксаторы и сотрудники полиции могли определять их наличие или отсутствие в любое время суток.

Можно ли ездить без ремня безопасности на небольшой скорости и другие популярные мифы разбираем здесь на KP.RU.

В то же время существуют ситуации, когда ремень безопасности становится небезопасным. Как правильно пристёгиваться, читайте здесь на KP.RU.