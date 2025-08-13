Ричмонд
Житель Боханского района возместит ущерб за тушение лесных пожаров

На борьбу с пламенем направили деньги из бюджета.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Прокуратура Боханского района провела проверку соблюдения законодательства при тушении лесных пожаров. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, во время расследования выяснилось, что в мае 2022 года местный житель спровоцировал масштабный пожар, поджег солому на сельскохозяйственном поле. Из-за этого огонь перекинулся на 820 гектаров леса и 930 гектаров нелесных территорий.

— Для борьбы с пламенем привлекались силы ОГАУ «Иркутская база авиационной и наземной охраны лесов», что потребовало значительных бюджетных расходов. Прокуратура подала иск о возмещении 250 тысяч рублей — затрат на тушение, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Суд полностью удовлетворил требования. После вступления решения в силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье справились со всеми лесными пожарами.