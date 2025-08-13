Житель Боханского района возместит ущерб за тушение лесных пожаров

Прокуратура Боханского района провела проверку соблюдения законодательства при тушении лесных пожаров. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, во время расследования выяснилось, что в мае 2022 года местный житель спровоцировал масштабный пожар, поджег солому на сельскохозяйственном поле. Из-за этого огонь перекинулся на 820 гектаров леса и 930 гектаров нелесных территорий.