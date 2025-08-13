Миллионы на машины, сумочки и украшения: сколько Дмитрий Дибров тратил на подарки жене

Телеведущий Дмитрий Дибров баловал свою молодую жену Полину дорогими подарками, которые теперь могут стать предметом судебных разбирательств. Супруги разводятся после 16 лет брака. За годы их совместной жизни у Полины собралась впечатляющая коллекция брендов. Об этом KP.RU рассказали друзья семьи.
— Дима у нас эстет, баловал молодую жену дорогими машинами и брендовыми вещами. У Полины за годы семейной жизни с Дибровым появилась целая коллекция дизайнерских сумочек, стоимость которых оценивается от 300 тыс. до 3 млн рублей, — поделились друзья семьи.
Полина не раз говорила, что не оценивает подарки мужа, считая их бесценными. Недавно она продемонстрировала кольцо Bvlgari Serpenti Viper Ring из белого золота 18 карат, стоимость которого около 6 млн рублей.
Напомним, Полина оставила Диброва, влюбившись в миллиардера Романа Товстика. Этот шаг стал тяжелым ударом для 65-летнего телеведущего. Близкие переживают за его здоровье.