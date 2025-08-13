Миллионы на машины, сумочки и украшения: сколько Дмитрий Дибров тратил на подарки жене

Телеведущий Дмитрий Дибров баловал свою молодую жену Полину дорогими подарками, которые теперь могут стать предметом судебных разбирательств. Супруги разводятся после 16 лет брака. За годы их совместной жизни у Полины собралась впечатляющая коллекция брендов. Об этом KP.RU рассказали друзья семьи.