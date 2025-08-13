Махачкалинское Динамо обыграло Спартак в матче Кубка России

Обе команды входят в группу C, наряду с «Пари Нижний Новгород» и «Ростовом». На данный момент «Динамо» лидирует в группе с 5 очками, «Спартак» занимает второе место с 4 очками. «Ростов» и «Пари НН» пока не набрали ни одного очка. В предыдущих матчах «Спартак» обыграл «Ростов» (2:0), а «Динамо» — «Пари НН» (1:0). «Пари НН» и «Ростов» встретятся 14 августа в Саранске.