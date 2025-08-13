Махачкалинское Динамо обыграло Спартак в матче Кубка России

Деян Станкович, главный тренер «Спартака», не смог присутствовать на матче из-за дисквалификации. Его обязанности исполнял Ненад Сакич.
Обе команды входят в группу C, наряду с «Пари Нижний Новгород» и «Ростовом». На данный момент «Динамо» лидирует в группе с 5 очками, «Спартак» занимает второе место с 4 очками. «Ростов» и «Пари НН» пока не набрали ни одного очка. В предыдущих матчах «Спартак» обыграл «Ростов» (2:0), а «Динамо» — «Пари НН» (1:0). «Пари НН» и «Ростов» встретятся 14 августа в Саранске.
В следующем туре Кубка России «Спартак» примет «Пари НН» 26 августа, а «Динамо» отправится в гости к «Ростову» на следующий день. Перед этим в рамках чемпионата России «Спартак» 16 августа встретится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга, а «Динамо» 18 августа сыграет с «Пари НН» в Саранске.
Ранее стало известно, что в следующем месяце сборная России проведёт товарищеский матч с командой Иордании. Игра начнётся в восемь часов вечера 4 сентября на «Лукойл-Арене» в Москве. О продаже билетов будет объявлено дополнительно. Сборная Иордании занимает 64-е место в рейтинге ФИФА. Команда впервые пробилась в финальную часть чемпионата мира и сыграет на мундиале-2026.