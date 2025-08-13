Ричмонд
Стало известно, какое имущество Дибровы будут делить при разводе

KP.RU: За годы брака Дибровы построили трехэтажный особняк на Рублевке.

Источник: Комсомольская правда

Дмитрию Диброву и его молодой жене Полине предстоит раздел имущества после 16 лет брака. Супруги будут делить дорогую недвижимость, автомобили и другие активы. Об этом стало известно KP.RU.

— Мужики не хотят жениться, потому что боятся. Ведь тогда жене будет принадлежать половина всего, — говорил Дибров в одном из своих интервью.

Как выяснил сайт KP.RU, Дибровы за годы совместной жизни построили роскошный трехэтажный особняк на Рублевке площадью 1100 кв. м, который включает бассейн, домашний кинотеатр, сауну и фонтаны. Несмотря на то, что недвижимость записана на Дмитрия, Полина может претендовать на нее в процессе развода.

— Брачного контракта между нами никогда не было, это постыдно, — ранее признавался Дибров.

Кроме того, у семьи есть две квартиры в центре Москвы общей стоимостью около 196 миллионов рублей, а у Полины — роскошный автопарк, включая MINI Cooper, Audi A7 и Porsche Cayenne. У Дмитрия есть Toyota Alphard и Mercedes CL-Класса. Все это имущество, скорее всего, будет делиться между супругами в ходе судебных разбирательств.