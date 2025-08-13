Стало известно, какое имущество Дибровы будут делить при разводе

Дмитрию Диброву и его молодой жене Полине предстоит раздел имущества после 16 лет брака. Супруги будут делить дорогую недвижимость, автомобили и другие активы. Об этом стало известно KP.RU.
— Мужики не хотят жениться, потому что боятся. Ведь тогда жене будет принадлежать половина всего, — говорил Дибров в одном из своих интервью.
Как выяснил сайт KP.RU, Дибровы за годы совместной жизни построили роскошный трехэтажный особняк на Рублевке площадью 1100 кв. м, который включает бассейн, домашний кинотеатр, сауну и фонтаны. Несмотря на то, что недвижимость записана на Дмитрия, Полина может претендовать на нее в процессе развода.
— Брачного контракта между нами никогда не было, это постыдно, — ранее признавался Дибров.
Кроме того, у семьи есть две квартиры в центре Москвы общей стоимостью около 196 миллионов рублей, а у Полины — роскошный автопарк, включая MINI Cooper, Audi A7 и Porsche Cayenne. У Дмитрия есть Toyota Alphard и Mercedes CL-Класса. Все это имущество, скорее всего, будет делиться между супругами в ходе судебных разбирательств.