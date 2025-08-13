Стало известно, какое имущество Дибровы будут делить при разводе

Кроме того, у семьи есть две квартиры в центре Москвы общей стоимостью около 196 миллионов рублей, а у Полины — роскошный автопарк, включая MINI Cooper, Audi A7 и Porsche Cayenne. У Дмитрия есть Toyota Alphard и Mercedes CL-Класса. Все это имущество, скорее всего, будет делиться между супругами в ходе судебных разбирательств.