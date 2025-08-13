В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от гепатита В

«Вакцинация против гепатита В первая по Национальному календарю профилактических прививок. Это связано с тем, что, если мать является носителем вируса гепатита В, ребёнок может заразиться во время родов с вероятностью до 90%. Так как иммунная система младенцев слаба, в случае заражения, гепатит В в 90% случаев переходит в хроническую форму», — рассказала Клушкина.