В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от гепатита В

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Три прививки необходимы для формирования надежного иммунитета против гепатита В, рассказала РИА Новости заведующая лабораторией вирусных гепатитов Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук Виталина Клушкина.
Гепатит В — это вирусное заболевание, поражающее печень и представляющее серьезную угрозу для здоровья. Специалист уточнила, что у 5−10% взрослых и до 90% детей, зараженных при рождении, развивается хроническая форма, что может приводить к фиброзу, циррозу и повышенному риску рака печени. В редких случаях возникает молниеносная форма, требующая трансплантации.
«Вакцинация против гепатита В первая по Национальному календарю профилактических прививок. Это связано с тем, что, если мать является носителем вируса гепатита В, ребёнок может заразиться во время родов с вероятностью до 90%. Так как иммунная система младенцев слаба, в случае заражения, гепатит В в 90% случаев переходит в хроническую форму», — рассказала Клушкина.
Она пояснила, что прививка от гепатита В безопасна для детей, так как вакцина не содержит живой вирус, а приготовлена на основе искусственно созданного поверхностного антигена вируса гепатита В, который не может вызвать инфекцию, но эффективно стимулирует иммунный ответ.
«Для формирования надежного иммунитета против гепатита В необходимо три прививки по стандартной схеме: первая доза — в первые 24 часа жизни, в роддоме; вторая доза — через 1 месяц после первой; третья доза — через 6 месяцев после первой», — сообщила Клушкина.
После полного курса вакцинации у большинства людей формируется стойкий иммунитет, который сохраняется на протяжении многих лет, пояснила специалист.
«Для детей, рожденных от матерей с подтвержденным вирусом гепатита В, используется ускоренная схема вакцинации: первая доза — в первые 12 часа жизни, в роддоме; вторая доза — через 1 месяц; третья доза — через 2 месяца; четвертая (закрепляющая) доза — через 12 месяцев после первой», — рассказала она.
В том случае, если человеку не сделали прививку в детстве, вакцинироваться можно во взрослом возрасте. Перед этим рекомендуется пройти обследование, подтверждающее отсутствие ВГВ-инфекции и иммунитета против гепатита В, уточнила специалист.
"Вакцинация против гепатита В — одна из самых успешных в истории медицины, что подтверждается статистикой.
В Российской Федерации заболеваемость острым гепатитом В с 2006 года, после введения массовой вакцинации, снизилась в 16,5 раза", — рассказала Клушкина.