Резкое потепление: какая будет погода в Хабаровске и крае 13 августа

В среду, 13 августа, на территории Хабаровского края ожидается значительное повышение как дневных, так и ночных температур.

Сейчас в Ричмонде: +26° 3 м/с 84% 758 мм рт. ст. +27°
Источник: Freepik

Практически во всём регионе будет сухо и маловетрено, говорится в свежем прогнозе Дальневосточного УГМС.

В Хабаровске днём +28…+30 градусов, к ночи похолодает до +18…+20 градусов. Без осадков. Ветер южный, 5−10 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре днём +27…+29 градусов, к ночи похолодает до +17…+19 градусов. Без осадков. Ветер южный, 6−11 м/с.

В Бикине и Вяземском днём +28…+30 градусов. Без осадков. Ветер южный, 4−9 м/с.

В Советской Гавани днём +24…+26 градусов, к ночи похолодает до +16…+18 градусов. Без осадков. Ветер южный, 5−10 м/с.

В Николаевске-на-Амуре днём +25…+27 градусов, к ночи похолодает до +15…+17 градусов. Без осадков. Ветер юго-восточный, 4−9 м/с.

В Охотске днём +14…+16 градусов. С утра и до вечера небольшой дождь. Ветер южный, 5−10 м/с.