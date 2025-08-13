Резкое потепление: какая будет погода в Хабаровске и крае 13 августа

Практически во всём регионе будет сухо и маловетрено, говорится в свежем прогнозе Дальневосточного УГМС.
В Хабаровске днём +28…+30 градусов, к ночи похолодает до +18…+20 градусов. Без осадков. Ветер южный, 5−10 м/с.
В Комсомольске-на-Амуре днём +27…+29 градусов, к ночи похолодает до +17…+19 градусов. Без осадков. Ветер южный, 6−11 м/с.
В Бикине и Вяземском днём +28…+30 градусов. Без осадков. Ветер южный, 4−9 м/с.
В Советской Гавани днём +24…+26 градусов, к ночи похолодает до +16…+18 градусов. Без осадков. Ветер южный, 5−10 м/с.
В Николаевске-на-Амуре днём +25…+27 градусов, к ночи похолодает до +15…+17 градусов. Без осадков. Ветер юго-восточный, 4−9 м/с.
В Охотске днём +14…+16 градусов. С утра и до вечера небольшой дождь. Ветер южный, 5−10 м/с.