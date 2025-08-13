Врач предупредил об опасных последствиях храпа

«Апноэ — это расстройство, при котором во время сна у человека неоднократно останавливается дыхание. У пациента с обструктивным апноэ сна могут случаться более пяти эпизодов остановки дыхания, которые могут длиться от 10 секунд и более. Для многих людей с храпом не характерно обструктивное апноэ сна, но у большинства пациентов с апноэ наблюдается храп», — пояснил врач.