Врач предупредил об опасных последствиях храпа

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Храп как явление не опасен для жизни человека, однако он может быть признаком обструктивного апноэ сна — неоднократной остановки дыхания во сне, что может привести к гипертонии и инсульту, рассказал РИА Новости врач-оториноларинголог, пластический хирург Владимир Беликов.
«Сам по себе храп не имеет известных неблагоприятных физиологических эффектов, однако остановка дыхания во сне может иметь такие последствия, как гипертония, инсульт, сердечные заболевания, мерцательная аритмия», — сказал он.
Беликов отметил, что людям, страдающим храпом, необходимо обследоваться, так как они имеют высокий риск наличия обструктивного апноэ сна.
«Апноэ — это расстройство, при котором во время сна у человека неоднократно останавливается дыхание. У пациента с обструктивным апноэ сна могут случаться более пяти эпизодов остановки дыхания, которые могут длиться от 10 секунд и более. Для многих людей с храпом не характерно обструктивное апноэ сна, но у большинства пациентов с апноэ наблюдается храп», — пояснил врач.
Исследование, которое необходимо пройти, называется полисомнография и включает мониторинг активности мозга, движения глаз, сердечного ритма, дыхательных движений, сатурации, мышечного тонуса и активности во время сна.
«Как правило, полисомнография проводится в специализированной лаборатории сна. Исследование сна в домашних условиях в настоящее время обычно проводится для диагностики обструктивного апноэ сна и не используется при других нарушениях сна», — добавил Беликов.