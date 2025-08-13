Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автоэксперты зарегистрировали снижение цен на подержанные авто в Новосибирске

В июле средняя цена снизилась на 0,7%, достигнув отметки чуть более 2 млн рублей.

В июле средняя цена снизилась на 0,7%, достигнув отметки чуть более 2 млн рублей.

В Новосибирской области наблюдается тенденция к удешевлению подержанных автомобилей. По информации «Авто.ру Оценка», в июле средняя стоимость автомобилей с пробегом уменьшилась на 0,7%, составив немногим более 2 миллионов рублей, сообщает РБК-Новосибирск.

Наиболее заметное снижение цен зафиксировано у модели Exeed RX (-3,3%, до 4,9 млн руб.). В числе лидеров по падению стоимости также оказались GAC GS3 (-3,0%, до 2,7 млн руб.) и китайский кроссовер Chery Tiggo 4 Pro (-2,2%, до 2 млн руб.).

Общая тенденция к снижению средних цен на вторичном рынке наблюдается во всех основных категориях: российские автомобили стали доступнее на 1,2% (до 694 тыс. руб.), в то время как европейские, корейские и японские модели потеряли в цене 7,7% (до 2,3 млн руб.). Китайские автомобили также показали снижение стоимости на 4% (до 2,1 млн руб.).

Аналитики рынка объясняют сложившуюся ситуацию избыточным предложением и снижением покупательского интереса, вызванным переполненностью складов у многих дилеров. Несмотря на это, некоторые продавцы продолжают устанавливать завышенные цены, а высокие процентные ставки по кредитам препятствуют совершению покупок.