Автоэксперты зарегистрировали снижение цен на подержанные авто в Новосибирске

Общая тенденция к снижению средних цен на вторичном рынке наблюдается во всех основных категориях: российские автомобили стали доступнее на 1,2% (до 694 тыс. руб.), в то время как европейские, корейские и японские модели потеряли в цене 7,7% (до 2,3 млн руб.). Китайские автомобили также показали снижение стоимости на 4% (до 2,1 млн руб.).