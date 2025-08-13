Автоэксперты зарегистрировали снижение цен на подержанные авто в Новосибирске

В июле средняя цена снизилась на 0,7%, достигнув отметки чуть более 2 млн рублей.
В Новосибирской области наблюдается тенденция к удешевлению подержанных автомобилей. По информации «Авто.ру Оценка», в июле средняя стоимость автомобилей с пробегом уменьшилась на 0,7%, составив немногим более 2 миллионов рублей, сообщает РБК-Новосибирск.
Наиболее заметное снижение цен зафиксировано у модели Exeed RX (-3,3%, до 4,9 млн руб.). В числе лидеров по падению стоимости также оказались GAC GS3 (-3,0%, до 2,7 млн руб.) и китайский кроссовер Chery Tiggo 4 Pro (-2,2%, до 2 млн руб.).
Общая тенденция к снижению средних цен на вторичном рынке наблюдается во всех основных категориях: российские автомобили стали доступнее на 1,2% (до 694 тыс. руб.), в то время как европейские, корейские и японские модели потеряли в цене 7,7% (до 2,3 млн руб.). Китайские автомобили также показали снижение стоимости на 4% (до 2,1 млн руб.).
Аналитики рынка объясняют сложившуюся ситуацию избыточным предложением и снижением покупательского интереса, вызванным переполненностью складов у многих дилеров. Несмотря на это, некоторые продавцы продолжают устанавливать завышенные цены, а высокие процентные ставки по кредитам препятствуют совершению покупок.