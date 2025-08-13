Стало известно, кто будет охранять Путина в США

Макдоналд пояснил, что при визитах глав государств в другие страны всегда работает двойная система охраны: «Когда президент Путин прибудет в Соединенные Штаты, у него будет его обычная личная охрана из России. И у него будет личная охрана из Секретной службы США. Мы не хотим, чтобы с президентом Путиным что-либо произошло, когда он находится здесь. Как и российские органы власти не хотели бы, чтобы с президентом Трампом что-то произошло, если бы он находился в России», — передает слова Макдоналда издание ТАСС.