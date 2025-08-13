Стало известно, кто будет охранять Путина в США

Путина будут охранять спецслужбы США.
Безопасность президента России Владимира Путина во время его визита в Анкоридж, где 15 августа запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом, будет обеспечиваться совместно российскими и американскими спецслужбами. Об этом сообщил бывший высокопоставленный сотрудник Секретной службы США Роберт Макдоналд.
Макдоналд пояснил, что при визитах глав государств в другие страны всегда работает двойная система охраны: «Когда президент Путин прибудет в Соединенные Штаты, у него будет его обычная личная охрана из России. И у него будет личная охрана из Секретной службы США. Мы не хотим, чтобы с президентом Путиным что-либо произошло, когда он находится здесь. Как и российские органы власти не хотели бы, чтобы с президентом Трампом что-то произошло, если бы он находился в России», — передает слова Макдоналда издание ТАСС.
По словам бывшего сотрудника спецслужбы, подобная практика является стандартной для международных визитов на высшем уровне и отвечает интересам обеих сторон. Он также отметил, что у него был исключительно положительный опыт взаимодействия с правоохранительными органами других государств, в том числе с российскими коллегами.
Ранее Секретная служба США заявила, что не будет раскрывать детали мер по обеспечению безопасности Дональда Трампа на встрече с Владимиром Путиным, подчеркнув приоритетность защиты президента. Это первая встреча лидеров США и России с начала специальной военной операции, и ранее в СМИ обсуждалась возможность участия в переговорах президента Украины Владимира Зеленского, однако украинский лидер опроверг слухи о своем участии в переговорах.