Опубликован прогноз погоды в Красноярске 13 августа 2025

13 августа 2025 года в Красноярске ожидается переменная облачность без существенных осадков, что создаст благоприятные условия для прогулок и уличных активностей. Синоптики прогнозируют умеренный юго-восточный ветер со скоростью 4−9 метров в секунду. Ночью температура опустится до комфортных +11…+13 градусов, тогда как днем воздух прогреется до +22…+24 градусов — оптимальный температурный режим для прогулок.