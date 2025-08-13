Ричмонд
Опубликован прогноз погоды в Красноярске 13 августа 2025

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС13 августа 2025 года в Красноярске ожидается переменная облачность без существенных осадков, что создаст благоприятные условия для прогулок и уличных активностей.

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС.

13 августа 2025 года в Красноярске ожидается переменная облачность без существенных осадков, что создаст благоприятные условия для прогулок и уличных активностей. Синоптики прогнозируют умеренный юго-восточный ветер со скоростью 4−9 метров в секунду. Ночью температура опустится до комфортных +11…+13 градусов, тогда как днем воздух прогреется до +22…+24 градусов — оптимальный температурный режим для прогулок.

Такой метеорологический фон характерен для устойчивого антициклона, установившегося над центральной частью Красноярского края. Отсутствие осадков и умеренная скорость ветра позволят жителям города в полной мере насладиться последними неделями лета.