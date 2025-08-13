Регина Тодоренко приобрела машину за 14 миллионов рублей

Певец Влад Топалов признался, что задумывался о стерилизации после третьей беременности своей жены Регины Тодоренко, узнав о поле будущего ребенка. Телеведущая ранее рассказала, что в семье появится третий сын. По ее словам, она ждала дочку и была немного расстроена. Топалов, когда узнал о поле третьего ребенка, заговорил о хирургическом вмешательстве — вазэктомии (процедура стерилизации мужчин).