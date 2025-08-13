Регина Тодоренко приобрела машину за 14 миллионов рублей

Телеведущая Регина Тодоренко купила машину за 14 миллионов рублей. Об этом сообщило издание «Страсти».
Знаменитость рассказала в соцсети, что долго не могла выбрать автомобиль. В итоге она решила приобрести Mercedes V-класса.
Журналисты портала выяснили, что Тодоренко потратила 14 миллионов рублей на эту покупку.
— Пока мои подруги с подросшими детьми покупают для своей сумочки Bentley, я радуюсь, как ребенок, своей вместительной лошадке! — заявила телеведущая.
Она отметила, что сейчас ей нужна вместительная машина. По ее словам, она купила бы автобус, если бы для его управления не нужны были права другой категории.
Певец Влад Топалов признался, что задумывался о стерилизации после третьей беременности своей жены Регины Тодоренко, узнав о поле будущего ребенка. Телеведущая ранее рассказала, что в семье появится третий сын. По ее словам, она ждала дочку и была немного расстроена. Топалов, когда узнал о поле третьего ребенка, заговорил о хирургическом вмешательстве — вазэктомии (процедура стерилизации мужчин).