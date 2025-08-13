Полиция Владивостока заинтересовалась безнадзорными подростками из Снеговой Пади

Также жители Снеговой Пади надеются, что ситуацией в микрорайоне заинтересуется Госавтоинспекция Владивостока, так как местные подростки часто устраивают по ночам гонки на мопедах с исполнением опасных трюков. Этим подростки не только нарушают режим тишины, но и подвергают опасности жизни и здоровье — как свои собственные, так и других участников дорожного движения. Водительских прав у подростков, как правило, нет (на управление мопедом аттестоваться в ГАИ можно по достижении шестнадцатилетнего возраста, но необходимостью получать водительское удостоверение пренебрегают как дети, так и их родители, которые покупают ребятам мопеды). Поэтому юным гонщикам грозит постановка на учёт в органы по делам несовершеннолетних, а родителям — штраф за передачу управления ТС лицу, заведомо не имеющему водительских прав.