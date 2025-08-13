Ричмонд
Полиция Владивостока заинтересовалась безнадзорными подростками из Снеговой Пади

Полиция Владивостока намерена разобраться с противоправным поведением подростков в микрорайоне Снеговая Падь, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Поводом для проверки стала очередная публикация в Сети: со слов местных жителей говорилось об употреблении подростками алкогольных напитков на детской площадке во дворе дома № 2 на улице Адмирала Смирнова. Пьянка происходила в ночное время, так что подростки нарушали не только антиалкогольное законодательство, но и режим тишины.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности участников инцидента.

Местные жители выражают в социальных сетях готовность помочь правоохранительным органам в расследовании. В частности, предоставить видеозаписи нарушений общественного порядка подростками, которые происходят в микрорайоне систематически, и адрес местного магазина, где продают алкоголь детям.

Также жители Снеговой Пади надеются, что ситуацией в микрорайоне заинтересуется Госавтоинспекция Владивостока, так как местные подростки часто устраивают по ночам гонки на мопедах с исполнением опасных трюков. Этим подростки не только нарушают режим тишины, но и подвергают опасности жизни и здоровье — как свои собственные, так и других участников дорожного движения. Водительских прав у подростков, как правило, нет (на управление мопедом аттестоваться в ГАИ можно по достижении шестнадцатилетнего возраста, но необходимостью получать водительское удостоверение пренебрегают как дети, так и их родители, которые покупают ребятам мопеды). Поэтому юным гонщикам грозит постановка на учёт в органы по делам несовершеннолетних, а родителям — штраф за передачу управления ТС лицу, заведомо не имеющему водительских прав.