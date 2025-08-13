Нужно ли лечить ЖКТ, чтобы избавиться от акне: мнение эксперта

Лечение акне часто сопровождается множеством мифов, один из которых — что сыпь на коже может указывать на проблемы с внутренними органами. Главврач клиники доказательной медицины в сфере дерматологии и косметологии, врач-дерматовенеролог, косметолог Александр Быканов рассказал KP.RU, почему популярная в соцсетях «карта прыщей» — это глупость.
— На сегодня четко доказано: акне, розацеа, себорейный дерматит и т.д. — самостоятельные заболевания кожи. Если у человека параллельно с угревой сыпью есть нарушения работы ЖКТ, то лечение желудка самого по себе не избавит от акне, — отметил врач.
При этом существуют триггеры, такие как гормональные колебания, которые могут усугубить акне. Особенно это касается подростков, но и в зрелом возрасте акне может усугубляться, например, при синдроме поликистозных яичников.
— Человек рождается с особенностями расположения, плотности сальных желез, их работы. От этого зависит как сам характер высыпаний, так и их расположение, а вовсе не от болезней внутренних органов, — пояснил медик.
Врач напомнил, что для эффективного лечения акне важно обращаться к специалисту. Основа терапии акне по данным на 2025 год — ретиноиды.