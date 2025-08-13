Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нужно ли лечить ЖКТ, чтобы избавиться от акне: мнение эксперта

Дерматолог Быканов: лечение желудка самого по себе не избавит от угревой сыпи.

Источник: Комсомольская правда

Лечение акне часто сопровождается множеством мифов, один из которых — что сыпь на коже может указывать на проблемы с внутренними органами. Главврач клиники доказательной медицины в сфере дерматологии и косметологии, врач-дерматовенеролог, косметолог Александр Быканов рассказал KP.RU, почему популярная в соцсетях «карта прыщей» — это глупость.

— На сегодня четко доказано: акне, розацеа, себорейный дерматит и т.д. — самостоятельные заболевания кожи. Если у человека параллельно с угревой сыпью есть нарушения работы ЖКТ, то лечение желудка самого по себе не избавит от акне, — отметил врач.

При этом существуют триггеры, такие как гормональные колебания, которые могут усугубить акне. Особенно это касается подростков, но и в зрелом возрасте акне может усугубляться, например, при синдроме поликистозных яичников.

— Человек рождается с особенностями расположения, плотности сальных желез, их работы. От этого зависит как сам характер высыпаний, так и их расположение, а вовсе не от болезней внутренних органов, — пояснил медик.

Врач напомнил, что для эффективного лечения акне важно обращаться к специалисту. Основа терапии акне по данным на 2025 год — ретиноиды.