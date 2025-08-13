Нужно ли лечить ЖКТ, чтобы избавиться от акне: мнение эксперта

Лечение акне часто сопровождается множеством мифов, один из которых — что сыпь на коже может указывать на проблемы с внутренними органами. Главврач клиники доказательной медицины в сфере дерматологии и косметологии, врач-дерматовенеролог, косметолог Александр Быканов рассказал KP.RU, почему популярная в соцсетях «карта прыщей» — это глупость.