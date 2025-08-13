Эксперт назвал три привычки, которые помогут дожить до 100 лет

Кардиолог и реабилитолог Мария Чайковская в беседе с NEWS.ru рассказала, какие повседневные привычки способствуют долголетию. По ее словам, ключевыми факторами являются физическая активность, растительное питание и крепкие социальные связи.
К примеру, долгожители редко занимаются интенсивными тренировками, но их жизнь наполнена естественной активностью: ходьбой, работой в саду или домашними делами. Регулярное движение поддерживает здоровье сердца и сосудов.
— В рационе тех, кто живет долго, преобладают цельные продукты: овощи, фрукты, бобовые и орехи. Такое питание богато антиоксидантами и клетчаткой, которые снижают уровень холестерина и защищают организм от воспалений, — рассказывает Чайковская.
Также стоит отметить, что люди, окруженные семьей и друзьями, реже страдают от хронического стресса. Послеобеденный отдых и другие традиционные ритуалы помогают расслабляться, снижая уровень кортизола.