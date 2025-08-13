Сайты с предложением интимных услуг заблокировал суд в Хабаровске

В Хабаровске суд по иску прокуратуры запретил сайты с предложением интим-услуг, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Интернет-ресурсы, на которых были размещены порнографические изображения и реклама занятий проституцией с указанием стоимости услуг, сотрудники прокуратуры Железнодорожного района выявили во время мониторинга запрещенной информации. Они находились в свободном доступе без каких-либо ограничений, включая возрастные.
При этом за занятие проституцией, его организацию и получение дохода от этой деятельности предусмотрена уголовная и административная ответственность. Данные о владельцах сайтов и их контакты на ресурсах размещены не были.
— Суд пришел к выводу, что указанная информация является информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено. Судом постановлено внести сведения о сайтах в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Решение суда обращено к немедленному исполнению, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
