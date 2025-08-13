Ещё один житель Хабаровска утонул на реке Амур в августе

Напомним, всего с начала 2025 года на водоёмах Хабаровского края утонули почти три десятка человек. Несколько трагедий произошли с жителями краевой столицы — 5 августа во время купания возле полуострова Заячий утонул 34-летний горожанин. Ранее мэрия начала устанавливать таблички «Здесь утонул человек» в популярных местах отдыха, где люди расстались с жизнью.