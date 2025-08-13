Ещё один житель Хабаровска утонул на реке Амур в августе

В Хабаровске утонул местный житель во время отдыха на воде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Инцидент произошёл на острове Большой Уссурийский. Труп 40-летнего мужчины, который, вероятно, пошёл ко дну при купании, выбросило на берег — и во вторник, 12 августа, его обнаружили местные жители.
Тело передано правоохранительным органам — будет проведена экспертиза, которая установит точную причину смерти. Все обстоятельства случившегося выясняются.
Напомним, всего с начала 2025 года на водоёмах Хабаровского края утонули почти три десятка человек. Несколько трагедий произошли с жителями краевой столицы — 5 августа во время купания возле полуострова Заячий утонул 34-летний горожанин. Ранее мэрия начала устанавливать таблички «Здесь утонул человек» в популярных местах отдыха, где люди расстались с жизнью.