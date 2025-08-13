Названа причина резкого роста цен на бензин в Новосибирске

В Новосибирске зафиксирован резкий рост цен на бензин, причиной которого стало повышение оптовой стоимости топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Об этом пишет «Атас.инфо».
Так, цена на Аи-95 достигла рекордных 78 тысяч рублей за тонну. Самое заметное подорожание показал Аи-98, прибавивший в цене более 18% за год.
Наибольшие розничные цены на бензин наблюдаются в Красноярском крае и Республике Тыва. В условиях запрета на экспорт топлива правительство направляет дополнительные объемы на внутренний рынок, отдавая приоритет биржевым продажам и мелкооптовой реализации.