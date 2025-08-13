Производителей БПЛА в Новосибирской области резко возросло

Число компаний-производителей БПЛА за прошедший год заметно увеличилось.
За последний год наблюдается значительное увеличение числа фирм, занятых в сфере производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные изданием «Infopro54» со ссылкой на информацию от Корпорации МСП. В частности, в Новосибирске количество производителей БПЛА выросло с 11 на 1 июля 2024 года до 17 на аналогичную дату 2025 года, что соответствует приросту в 54%.
В масштабах страны в настоящее время насчитывается 607 предприятий, специализирующихся на разработке и изготовлении дронов. Доходность этого сектора экономики увеличилась за год с 45 до 77 миллиардов рублей.
В настоящее время на Новосибирскую область приходится 3% от общего объема производства дронов в России. Беспилотные летательные аппараты, произведенные в Новосибирске, находят применение в различных областях, включая доставку товаров, уборку городских территорий и метеорологическое прогнозирование. Кроме того, ряд министерств Новосибирской области уже внедрили использование беспилотников в свою повседневную деятельность.