Церковный праздник 13 августа 2025: приметы, традиции, запреты

3 августа православные христиане отмечают Предпразднство Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня — день, предваряющий один из великих церковных праздников, Медовый Спас (14 августа). В этот период верующие готовятся к торжеству, вспоминая историю обретения Креста, на котором был распят Спаситель, и его чудодейственной силе.

История праздника.

Событие связано с древним обычаем выносить частицу Животворящего Креста из храма Святой Софии в Константинополе для освящения города и защиты от болезней. Позже традиция распространилась и в других христианских странах. На Руси праздник стал особенно почитаемым, так как совпал с началом сбора меда и освящения воды.

Традиции и обычаи 13 августа.

Подготовка к Медовому Спасу — хозяйки начинали заготавливать мед, варили медовые напитки и пекли постную выпечку с маком.

Освящение воды — в некоторых регионах совершали молебны на водоемах, так как считалось, что вода в этот день обладает особой силой.

Запрет на шумные гуляния — день проходит в молитве и подготовке к празднику, поэтому избегали ссор и пустых развлечений.

Помощь нуждающимся — было принято делиться медом и продуктами с бедными, чтобы привлечь благословение.

Народные приметы.

Если пчелы активно собирают мед — зима будет снежной и морозной.

Дождь на Предпразднство — к урожайному году.

Туман утром — к теплой осени.

Что нельзя делать 13 августа?

Сквернословить и ссориться — это может навлечь неприятности.

Употреблять алкоголь — день считается постным, лучше воздержаться от излишеств.

Заниматься тяжелым физическим трудом — лучше посвятить время молитве и подготовке к празднику.

13 августа — это день духовного очищения и подготовки к одному из самых светлых праздников лета. Верующие посещают храмы, молятся о здоровье близких и благодарят Бога за дары природы. Уже на следующий день, 14 августа, начнется Успенский пост и праздник Медового Спаса, который откроет череду августовских Спасов.