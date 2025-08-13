Церковный праздник 13 августа 2025: приметы, традиции, запреты

Событие связано с древним обычаем выносить частицу Животворящего Креста из храма Святой Софии в Константинополе для освящения города и защиты от болезней. Позже традиция распространилась и в других христианских странах. На Руси праздник стал особенно почитаемым, так как совпал с началом сбора меда и освящения воды.