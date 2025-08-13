Life.ru узнал, какие детские секции будут популярны в грядущем учебном году

«Естественно, спорт тоже. Меньше стало командных видов спорта: футбол, хоккей, баскетбол. Почему-то меньше водят детей. В основном, пересели на самокаты всякие трюковые», — поделился эксперт.
Детский омбудсмен по республике Татарстан Ирина Волынец также подтвердила, что сейчас мальчиков и девочек чаще отдают на робототехнику и шахматы.
Возможно, потому что серьёзный большой спорт — это очень дорого и не всегда развивает умственные способности так же хорошо как шахматы. Они переживают второе рождение. Мы наблюдаем за тем, что всё больше родителей отдают своих детей именно на этот спорт.
Ирина Волынец.
Детский омбудсмен по республике Татарстан.
Синхронное плавание сохраняет свою популярность у девочек, в то время как гимнастика и фигурное катание ушли на второй план. Также достаточно популярны инженерные кружки, как среди мальчиков, так и среди девочек, добавила собеседница Life.ru.
Ранее Life.ru рассказал, что в Москве развивается индустрия детских товаров и услуг. В сектор малого и среднего предпринимательства в этой области входит выпуск игрушек и товаров для развития, а также услуги детских центров, кружки и развлекательные проекты. Какую поддержку бизнесу оказывает город — читайте в материале Life.ru.