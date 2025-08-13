В ГД рассказали, как изменится расчет среднего заработка россиян с сентября

Ярослав Нилов также подчеркнул, что с принятием нового порядка были отменены все устаревшие нормативно-правовые акты, регулирующие этот вопрос. По его словам, «все освежили, все обновили, все что было раньше — все это уже ушло в прошлое. Все теперь осовремененное, актуализированное и вновь работающее».