Ракета Ariane 6 со спутником зондирования атмосферы стартовала с космодрома Куру

Ariane 6 — новое поколение ракет-носителей тяжелого класса семейства Ariane. Они заменили тяжелые ракеты Ariane 5, которые запускались с космодрома Куру с 1996 по 2023 год. Новая ракета выпускается в двух модификациях: легкая версия Ariane 62, оснащенная двумя боковыми твердотопливными ускорителями и способная нести полезную нагрузку массой до 5 тонн, и Ariane 64, имеющая четыре ускорителя и позволяющая выводить на орбиту до 10,5 тонны груза. В первый раз ракета была запущена 9 июля 2024 года в комплектации с двумя ускорителями.