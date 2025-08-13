Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме хотят изменить меню школьных столовых: вот что предлагают убрать

В Госдуме хотят убрать из меню школьников фастфуд и сладости.

Источник: Комсомольская правда

В России могут запретить продавать фастфуд и сладости в школьных буфетах. С таким предложением выступила первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева.

«Мы предлагаем менять подход к школьному питанию: убирать из меню агрессивно нездоровые продукты, добавлять полезные и при этом вкусные варианты, а также сопровождать это просветительской работой», — сказала она ТАСС, назвав подобный подход инвестицией в здоровье.

Депутат отметила, что доступность фастфуда и сладостей увеличивает риск появления у детей лишнего веса и серьёзных заболеваний.

Ранее депутаты предложили сделать бесплатным питание для школьников всех возрастов, предположив, что это снизит тягу школьников к фастфуду.

Тем временем диетолог Сидорова заявила, что у отказа от пиццы и булочек в школах есть подводные камни. Специалист указала на то, что дети начнут покупать фастфуд за пределами школы.

Напомним, в Минпросвещения заявили, что держат на особом контроле питание в школах.