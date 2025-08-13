В Госдуме хотят изменить меню школьных столовых: вот что предлагают убрать

«Мы предлагаем менять подход к школьному питанию: убирать из меню агрессивно нездоровые продукты, добавлять полезные и при этом вкусные варианты, а также сопровождать это просветительской работой», — сказала она ТАСС, назвав подобный подход инвестицией в здоровье.