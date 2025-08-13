В Госдуме хотят изменить меню школьных столовых: вот что предлагают убрать

В России могут запретить продавать фастфуд и сладости в школьных буфетах. С таким предложением выступила первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева.
«Мы предлагаем менять подход к школьному питанию: убирать из меню агрессивно нездоровые продукты, добавлять полезные и при этом вкусные варианты, а также сопровождать это просветительской работой», — сказала она ТАСС, назвав подобный подход инвестицией в здоровье.
Депутат отметила, что доступность фастфуда и сладостей увеличивает риск появления у детей лишнего веса и серьёзных заболеваний.
Ранее депутаты предложили сделать бесплатным питание для школьников всех возрастов, предположив, что это снизит тягу школьников к фастфуду.
Тем временем диетолог Сидорова заявила, что у отказа от пиццы и булочек в школах есть подводные камни. Специалист указала на то, что дети начнут покупать фастфуд за пределами школы.
Напомним, в Минпросвещения заявили, что держат на особом контроле питание в школах.