В Индии женщина во время ссоры отрезала мужу гениталии

На Филиппинах у побережья района Диит нашли останки бывшей королевы красоты. 35-летняя Акен Аррадаса была похищена 31 июля в городе Ормок. Трое неизвестных в масках силой посадили ее в автомобиль Toyota и увезли. Камеры видеонаблюдения позже зафиксировали, как транспорт двигался в сторону города Таклобан. Правоохранители считают нападение на женщину спланированным и ведут поиск подозреваемых в нескольких регионах страны.