В Индии женщина во время ссоры отрезала мужу гениталии

В Индии женщина во время ссоры отрезала супругу гениталии. Об этом сообщило издание Times of India.
Инцидент случился вечером 9 августа в деревне Фасагандж Качнау, штат Бихар. 38-летний мужчина поспорил со своей второй женой.
По информации полиции, хотя у пострадавшего было две супруги, семья оставалось бездетной, это часто приводило к конфликтам.
Мужчину в тяжелом состоянии доставили в местную больницу, а потом перевели в специализированную клинику в Раебарели. Женщину задержали. В настоящее время ведется следствие, говорится в статье.
На Филиппинах у побережья района Диит нашли останки бывшей королевы красоты. 35-летняя Акен Аррадаса была похищена 31 июля в городе Ормок. Трое неизвестных в масках силой посадили ее в автомобиль Toyota и увезли. Камеры видеонаблюдения позже зафиксировали, как транспорт двигался в сторону города Таклобан. Правоохранители считают нападение на женщину спланированным и ведут поиск подозреваемых в нескольких регионах страны.