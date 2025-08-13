Как в Алматы планируют провести День спорта

По данным Almaty.tv, 17 августа на Центральном стадионе пройдет Фестиваль спорта. По задумке организаторов, спортивный праздник призван подарить горожанам и гостям яркие эмоции.
В этот день гостям будет предложена насыщенная программа и соревнования по различным видам спорта:
- легкая атлетика — забеги среди детей;
- экстремальная атлетика — забег с препятствиями для самых выносливых;
- шахматы;
- еоғыз құмалақ;
- қазақ күресі;
- греко-римская и вольная борьба;
- фиджитал футбол — уникальное сочетание футбола на приставке и на реальном поле;
- баскетбол 3×3;
- каратэ и таеквандо;
- теннис.
Начало соревнований в 10:00, вход на Центральный стадион — свободный.