Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как в Алматы планируют провести День спорта

В Алматы стали известны мероприятия, приуроченные ко Дню спорта Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным Almaty.tv, 17 августа на Центральном стадионе пройдет Фестиваль спорта. По задумке организаторов, спортивный праздник призван подарить горожанам и гостям яркие эмоции.

В этот день гостям будет предложена насыщенная программа и соревнования по различным видам спорта:

  • легкая атлетика — забеги среди детей;
  • экстремальная атлетика — забег с препятствиями для самых выносливых;
  • шахматы;
  • еоғыз құмалақ;
  • қазақ күресі;
  • греко-римская и вольная борьба;
  • фиджитал футбол — уникальное сочетание футбола на приставке и на реальном поле;
  • баскетбол 3×3;
  • каратэ и таеквандо;
  • теннис.

Начало соревнований в 10:00, вход на Центральный стадион — свободный.