Аналитики рассказали, в каких городах России обвалился рынок недвижимости

«Больше всего количество сделок на первичном рынке жилья снизилось в Краснодаре (на 53%), Красноярске (51%) и Самаре (46,3%). Значительное падение также зафиксировано в Уфе (43,2%), Новосибирске (41%), Челябинске (39,3%), Санкт-Петербурге (39%) и Екатеринбурге (37,5%). Менее всего снижение затронуло Москву — тут потери составили 11,5%, и Нижний Новгород (2,7%). Этот ключевой показатель рынка жилищного строительства, отражающий сбалансированность продаж застройщиков, за минувший год по России снизился с 88 до 71%», — отмечается в исследовании.