В Хабаровске ночью горел кабель на жилом доме

Пожарные эвакуировали 15 человек, среди них был ребенок.

Источник: Комсомольская правда

Поздно вечером в одном из жилых домов Хабаровска произошло возгорание силового кабеля. Из-за задымления жильцов пришлось эвакуировать. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Инцидент произошел на улице Дзержинского. На внешнем фасаде двухэтажного дома загорелся силовой кабель. Пожарные МЧС России прибыли на место поздно вечером.

«Горело 1,5 метра кабеля. Пламя потушилось самостоятельно, но к моменту прибытия спасателей подъезд уже был задымлен», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Всего из здания эвакуировали 15 человек, среди них — один ребенок. Никто не пострадал. Причины возгорания сейчас устанавливаются.