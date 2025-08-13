В Хабаровске ночью горел кабель на жилом доме

Поздно вечером в одном из жилых домов Хабаровска произошло возгорание силового кабеля. Из-за задымления жильцов пришлось эвакуировать. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Инцидент произошел на улице Дзержинского. На внешнем фасаде двухэтажного дома загорелся силовой кабель. Пожарные МЧС России прибыли на место поздно вечером.
«Горело 1,5 метра кабеля. Пламя потушилось самостоятельно, но к моменту прибытия спасателей подъезд уже был задымлен», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Всего из здания эвакуировали 15 человек, среди них — один ребенок. Никто не пострадал. Причины возгорания сейчас устанавливаются.